POL-GF: Zusammenstoß mit Verkehrszeichen und Bäumen

Weyhausen (ots) - Am Montagnachmittag gegen 13:58 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer in der Neuen Straße Höhe der Hausnummer 44 in 38554 Weyhausen in ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Seat Ibiza. Der Pedelec-Fahrer verursachte am Seat, durch den Zusammenstoß, einen Schaden am hinteren, linken Stoßfänger und der dort befindlichen Rückleuchte. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf ...

mehr