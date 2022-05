Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidriger Graffiti

Laage (ots)

Am Montag, 09. Mai 2022, wurde durch einen Zeugenhinweis bekannt, dass ein Ehrenmal in Laage durch Graffiti beschädigt worden ist. Bei dem Ehrenmal handelt es sich um die Gedenkstätte zum Sowjetischen Einmarsch 1945 in der Breesener Straße. Auf dem Denkmal wurden mehrere Hakenkreuze in unterschiedlichen Farben und Größen angebracht. Alle Graffiti sind augenscheinlich etwas älter. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 038208/888-2222, an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu melden.

