POL-HRO: Mann nach exhibitionistischen Handlungen in Rostock gestellt

Ludwigslust (ots) - Am 06.05.2022 um ca. 15:20 Uhr konnte in der Ortslage Dersenow bei Boizenburg ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger in einem gestohlenen Mercedes-Wohnmobil gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Festnahme ging eine längere Verfolgungsfahrt voraus, beginnend an der Anschlussstelle Hornbek auf der A24 in Schleswig-Holstein. Von dort verfolgten Polizeibeamte des Autobahnpolizeireviers ...

