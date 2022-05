Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw - Pkw-Fahrer verletzt

Rostock (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw Seat kam es am Montagnachmittag in Rostock-Evershagen. Gegen 17:20 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines Seat Kleinwagens die Ehm-Welk-Straße und bog anschließend nach links in die Bertolt-Brecht-Straße in Rostock-Evershagen ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah der Seat-Fahrer die ankommende Straßenbahn und es kam zum Zusammenprall. Durch den Unfall erlitt der Seat-Fahrer mehrere Verletzungen (Schnittverletzungen, Prellungen) und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in die Uniklinik-Rostock zur Durchführung weiterer medizinischer Behandlungen gefahren. Der Seat war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Fahrer und die Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Die Straßenbahn wurde bei dem Unfall beschädigt, konnte jedoch noch zum Depot zurückgefahren werden. Die Gesamtschadenshöhe des Unfalls wird polizeilich auf 18.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme bildete sich in dem Bereich ein Stau, welcher sich zeitnah nach der Beendigung der Maßnahmen gegen 18:15 Uhr vor Ort wieder auflöste. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

