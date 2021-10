Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der vergangenen Nacht, gegen 00.00 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände in der Bahnhofstraße. Der oder die Täter zerstörten ein Fenster an einem Gebäude. Nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf über 300 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0229496/2021 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell