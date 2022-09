Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Pedelec

Weyhausen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 13:58 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer in der Neuen Straße Höhe der Hausnummer 44 in 38554 Weyhausen in ein am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Seat Ibiza.

Der Pedelec-Fahrer verursachte am Seat, durch den Zusammenstoß, einen Schaden am hinteren, linken Stoßfänger und der dort befindlichen Rückleuchte. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 1100 Euro. Der Fahrer des Pedelecs stürzte hierbei, stieg danach aber sofort wieder auf und entfernte sich ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Unfallverursacher wird als etwa 50 bis 60-jähriger Mann mit grauen Haaren beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem roten kurzarmigen T-Shirt und einer langen schwarzen Sporthose bekleidet. Das geführte Pedelec soll einen blau glänzenden Rahmen und beige Felgen gehabt haben. Am Fahrradlenker befand sich ein Bluetooth-Lautsprecher.

Die Polizei in Weyhausen bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer: 05362 947 980 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell