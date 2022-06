Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg/ Nachtrag zur Meldung "Frau entdeckt fremden Mann im Bett"

Wir haben am Freitag (10.06.22) die Meldung "Frau entdeckt fremden Mann im Bett" veröffentlicht. Mittlerweile gab es ein persönliches Gespräch mit der Frau, in dessen Haus sich das zugetragen hat. Beim Eintreffen unserer Kollegen war das nicht möglich, weil sie nicht mehr vor Ort war. Stattdessen schilderte ein Bekannter der Aschebergerin der Polizei den Sachverhalt am Freitag.

Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Frau den unbekannten Mann schlafend in einem Gästebett in ihrem Haus entdeckt hat. Ob er alleine, oder durch Begleiter in das Bett gelegt wurde, ist nicht abschließend zu klären. Die Haustüre war nicht verschlossen. So war es möglich, in das Haus zu kommen.

Die Frau erhält über viele Wege Nachfragen zu der Sache und es sind bereits einige Gerüchte entstanden: Durch das jetzt erfolgte persönliche Gespräch steht fest, dass der Mann nicht in ihrem Bett geschlafen hat, sondern in dem erwähnten Gästebett.

Ursprungsmeldung:

Einen fremden Mann hat am Freitagmorgen (10.06.22) eine Aschebergerin in ihrem Bett entdeckt. Gegen 8.45 Uhr meldete sich die Frau bei ihrem Sohn. Sie teilte diesem mit, dass sie soeben eine unbekannte männliche Person in ihrem Bett schlafend festgestellt habe.

Ihr Sohn rief daraufhin die Polizei. Während die Polizisten auf der Anfahrt waren, stand der Unbekannte auf, ging wortlos an der Bewohnerin vorbei, um sich direkt in das daneben liegende Haus zu begeben.

Dort trafen die Beamten dann auf die Person. Die Erklärung? Er war auf einem Schützenfest und wurde von Freunden im falschen Haus und im falschen Bett abgelegt. Die Aschebergerin hat wohl so fest geschlafen, dass sie es in der Nacht nicht bemerkt hat. Wieso die Tür des Hauses aufstand, war nicht zu klären.

Ein Strafverfahren blüht dem Fremdschläfer nicht. Aber: Der Mann wollte noch einmal das Gespräch mit der Nachbarin suchen, sobald er ausgeschlafen hat.

