POL-SI: Dunkle Jahreszeit und die Gefahren des Straßenverkehrs - das Thema der Bürgersprechstunde der Polizei im Radio #polsiwi

Netphen/Dreis-Tiefenbach (ots) - Am 28.10.2022 ist es in einem Discounter an der Straße Im Grunde in Dreis-Tiefenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Neben Bargeld fehlte auch eine EC-Karte. Mit dieser Karte hob ein bislang unbekannter Täter in einer nahegelegenen Sparkassenfiliale anschließend Geld ab. ...

