Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zwischen PKW und Sattelzug

Warendorf (ots)

Ein 66-jähriger LKW-Fahrer aus den Niederlanden fuhr am Freitag, 08.07.2022, 18.28 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Füchtorfer Straße (B475) von Füchtorf kommend in Richtung Sassenberg und beabsichtigte, nach links in die Straße Zum weißen Stein abzubiegen. Zeitglich setzte eine 34-Jährige aus Warendorf mit ihrem PKW zum Überholen des vor ihr fahrenden Sattelzuges an. Die 34-Jährige versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies misslang, es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der PKW kam im Straßengraben zum Stillstand, die 34-Jährige und ihre 43-Jährige Beifahrerin verletzten sich leicht, Rettungskräfte kümmerten sich um ihre Erstversorgung. Es entstand Sachschaden von geschätzt 30.000 Euro. Die B475 war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.

