POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit leicht Verletzter, Fahrer flüchtet

Eine 22-Jährige aus Harsewinkel fuhr am Samstag, 09.07.2022, 12.22 Uhr, mit ihrem PKW auf der Gröblinger Straße (K51) in Sassenberg aus Richtung Warendorf in Richtung Füchtorf.

In einer Rechtskurve kam ihr ein dunkler BMW (Fahrer männlich)entgegen, der zum Teil auf ihrem Fahrstreifen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die 22-Jährige aus und prallte gegen einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden, Angaben zur Höhe sind zurzeit nicht möglich. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt in Richtung Warendorf fort. Die 22-Jährige verletzte sich leicht, sie begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Wer kann Angaben zu dem BMW-Fahrer machen oder hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

