POL-HG: 19-Jähriger angegriffen +++ Autofahrer flüchtet vor Polizei +++ BMWs aufgebrochen +++ Unfall zwischen U-Bahn und Pkw +++ Radfahrerin stößt mit Auto zusammen +++ Alkoholisiert gegen Anhänger gefahren

1. Trio verletzt 19-Jährigen,

Oberursel, Hohemarkstraße, Verbindungsweg U-Bahn-Haltestelle "Glöcknerwiese", 08.03.2022, gg. 15.20 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag wurde in Oberursel ein 19-jähriger Mann von drei Unbekannten angegangen und verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 15.20 Uhr in der Hohemarkstraße auf dem Verbindungsweg unterhalb der U-Bahn-Haltestelle "Glöcknerwiese". Der junge Mann wurde dort von drei Fremden angesprochen. Im weiteren Verlauf habe das Trio versucht, ihm gewaltsam seine Umhängetasche zu entreißen, was letztendlich jedoch nicht gelang. Der 19-Jährige soll dabei von den Tätern geschlagen und getreten worden sein. Ein Zeuge, der auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden war, schritt schließlich ein, woraufhin die Tätergruppe in Richtung Marxstraße davonlief. Es soll sich um drei junge Männer im Alter zwischen etwa 16 und 24 Jahren gehandelt haben. Einer sei zwischen 180cm und 185cm groß gewesen und habe einen dunklen Teint und nach hinten gegeltes schwarzes Haar gehabt. Der zweie Täter soll circa 175cm groß gewesen sein und ebenfalls einen dunklen Teint gehabt haben. Der Dritte sei etwa 170cm groß gewesen und habe eine dunkle Hautfarbe gehabt. Alle sollen dunkel gekleidet gewesen sein und FFP2-Masken getragen haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Smart-Fahrer flüchtet vor Polizei,

Oberursel / Bad Homburg / Friedrichsdorf, 09.03.2022, gg. 00.30 Uhr (pa)In der Nacht zum Mittwoch leistete sich der Fahrer eines Smart eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Oberursel bis nach Friedrichsdorf. Eine Zivilstreife beabsichtigte gegen 00.30 Uhr in der der Oberurseler Zeppelinstraße, einen Pkw zu kontrollieren, der durch augenscheinlich überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Statt anzuhalten beschleunigte der Fahrer des Fahrzeugs seinen Smart. Sein Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, erstreckte sich von Oberursel über Bad Homburg bis nach Friedrichsdorf, wobei der Autofahrer laut Schilderung der ihn verfolgenden Streifen teils erheblich zu schnell und offenbar ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmende unterwegs gewesen sein soll. So wäre die Verfolgungsfahrt beinahe bereits auf der B 456 in Höhe der Ausfahrt der A 661 vorbei gewesen. Dort war es der Aufmerksamkeit der Person am Steuer eines in Richtung Oberursel fahrenden Pkw zu verdanken, die dem teils auf ihrer Spur entgegenkommenden Smart im letzten Moment auswich. Auch befuhr der Smart-Fahrer teils Gehwege, um den ihm nacheilenden Streifen zu entkommen. In der Friedrichsdorfer Dr.-Friedrich-Neiß-Straße versperrte schließlich eine Baustelle den Weg, woraufhin der Mann aus dem Kleinstwagen ausstieg und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Eine Streife konnte ihn in einer Hecke ausfindig machen und festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Festgenommene - ein 35-jähriger Friedrichsdorfer - nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Zudem wurde gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei derzeit nach der Fahrzeugführerin oder dem Fahrzeugführer des Pkw, der dem Smart auf der B 456 ausweichen musste. Diese sowie mögliche weitere Personen, die durch die Fahrweise des 35-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Teilediebe brechen BMWs auf,

Neu-Anspach, Anspach, Mozartstraße/Theodor-Haubach-Weg/Brahmstraße/Rue-St.-Florent-sur-Cher, Nacht zum 09.03.2022 (pa)In Neu-Anspach waren in der Nacht zum Mittwoch Diebe unterwegs, die es auf hochwertige Fahrzeugteile geparkter Autos abgesehen hatten. Am Mittwochmorgen wurden vier Fälle gemeldet, in denen BMWs gewaltsam geöffnet worden waren. Aus dem Innenraum hatten die Täter Navigationssysteme sowie teils auch Lenkräder gestohlen. Die Taten ereigneten sich in der Mozartstraße, dem Theodor-Haubach-Weg, der Brahmstraße sowie der Rue-St.-Florent-sur-Cher. Zusammen beläuft sich der Schaden auf über 10.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Zusammenstoß zwischen U-Bahn und Pkw, Oberursel, Zimmersmühlenweg, 09.03.2022, gg. 00.20 Uhr (pa)In Oberursel entstand in der Nacht zum Mittwoch bei einem Verkehrsunfall zwischen einer U-Bahn und einem Pkw ein Sachschaden von schätzungsweise 26.000 Euro. Gegen 00.20 Uhr kreuzten sich an einem unbeschrankten Bahnübergang im Zimmersmühlenweg die Wege der aus Richtung Frankfurt kommenden U3 und eines Dacia Sandero, der den Zimmersmühlenweg in Richtung Frankfurter Landstraße befuhr. Die U-Bahn erfasste das Auto und schob es etwa 10 Meter weit in das Gleisbett. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ob der 26-jährige Fahrer der U-Bahn oder der 65-jährige Haunauer am Steuer des Pkw bei Rotlicht fuhr, ist derzeit noch unklar. Beide gaben vor Ort an, bei Grün gefahren zu sein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

5. Radfahrerin bei Kollision mit Pkw verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 08.03.2022, gg. 14.50 Uhr (pa)Am Dienstagmorgen kam es in der Oberurseler Hohemarkstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 50-Jährige befuhr mit ihrem Elektrofahrrad gegen 14.50 Uhr den Fahrradstreifen der Hohemarkstraße stadtauswärts, als eine 87-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Ka von der Berliner Straße auf die Hohemarkstraße einbog und der Radlerin die Vorfahrt nahm. Bei der Kollision wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

6. Alkoholisiert gegen Anhänger gefahren, Neu-Anspach, Anspach, Häuser Weg, 08.03.2022, gg. 23.55 Uhr (pa)Nach einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zum Mittwoch in Neu-Anspach ereignete, musste eine Autofahrerin die Polizei zur Dienststelle begleiten. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin aus dem Lahn-Dill-Kreis befuhr kurz vor Mitternacht den Häuser Weg in Richtung "Neue Pforte", als sie gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw-Anhänger fuhr und diesen durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Bauzaun schob. Einige Meter weiter kam der Audi zum Stillstand. Zeugen verständigten die Polizei, die im Rahmen der Unfallaufnahme feststellen musste, dass die Unfallverursacherin Anzeichen eines Alkoholkonsums aufwies. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille. Die Streife brachte die 52-Jährige daraufhin zur Polizeidienststelle, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Schaden an ihrem Pkw, dem Anhänger und dem Zaun wird insgesamt auf über 6.000 Euro geschätzt.

