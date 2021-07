Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzung auf Skaterplatz

Am 20.07.2021, gegen 20.00 Uhr, geriet der 47-jährige Geschädigte aus Frankenthal auf dem Skaterplatz am Pilgerpfad zunächst in verbale Streitigkeiten mit 3 männlichen Personen. Im weiteren Verlauf wurde er von einem Täter angespuckt und beleidigt. Als er diesem hinterhergehen wollte, wurde er von den anderen beiden Tätern festgehalten und von dem ersten Täter auf die Brust geschlagen. Hiernach flüchteten die 3 Täter. Alle drei werden als männlich beschrieben, der erste etwa 185cm groß, dünne Figur, kurze beige Hose und weißes T-Shirt, der zweite etwa 170cm groß, etwas kräftiger, kurzes rötlich blondes Haar, der dritte etwa 170cm groß, kräftig, kurze hellbraune Haare und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

