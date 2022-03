PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher erfolglos +++ Fahrrad vor Schule gestohlen +++ Transporter-Fahrer fährt Mann an Straßensperrung an +++ VW überschlägt sich +++ Diverse Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung auf B 455

1. Einbrecher erfolglos,

Bad Homburg v. d. Höhe, Mariannenweg, 07.03.2022, 06.50 Uhr bis 16.00 Uhr (pa)Im Verlauf des Montags versuchten Unbekannte im Bad Homburger Mariannenweg, in eine Wohnung einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen 06.50 Uhr am Morgen und 16.00 Uhr nachmittags in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter verschafften sich Zugang ins Treppenhaus des Gebäudes und machten sich anschließend an der Tür einer der Wohnungen zu schaffen. Da die Wohnungstür ihren Aufbruchversuchen standhielt, mussten die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abziehen. Der Schaden an der angegangenen Tür wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Fahrrad vor Schule gestohlen,

Oberursel, Berliner Straße, 07.03.2022, 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr (pa)Am Montag kam es in Oberursel zum Diebstahl eines Mountainbikes vom Fahrradabstellplatz einer Schule. Der Besitzer des Fahrrads hatte sein rotes "Kato FS Base" der Marke "Ghost" gegen 08.00 Uhr vor dem in der Berliner Straße gelegenen Gymnasium abgestellt und es mittels eines Schlosses gesichert. Am Mittag gegen 13.30 Uhr musste der Mann schließlich feststellen, dass jemand das Fahrradschloss aufgebrochen und sein rund 1.000 Euro teures Rad gestohlen hatte. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

3. Transporter-Fahrer fährt Mann an Straßensperrung an - Polizei sucht Zeugin, Königstein im Taunus, Falkenstein, Falkensteiner Straße, 07.03.2022, gg. 08.30 Uhr (pa)Am Montagmorgen wurde in Königstein Falkenstein ein Mitarbeiter der Stadt Königstein an einer Straßensperrung von einem Unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang eine wichtige Zeugin. Gegen 08.30 Uhr befand sich ein 57-jähriger Stadtmitarbeiter in der Falkensteiner Straße in Höhe der Einmündung "Am Wiesenhang", um dort die Straße zu sperren, da es aufgrund eines Wohnhausbrandes zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen war, der noch andauerte. Als ein weißer Transporter aus Richtung Königstein kommend an der Straßensperrung ankam, habe sich der Fahrer von der Sperrung unbeeindruckt gezeigt. Trotz Ansprache des städtischen Mitarbeiters habe der Mann versucht, die Fahrt durch die Falkensteiner Straße fortzusetzen. Dabei stieß die Front des Transporters gegen den 57-Jährigen, der hierdurch leicht verletzt wurde. Daraufhin habe der Fahrer sein Fahrzeug zurückgesetzt und die Fahrt durch die Straße "Am Wiesenhang" fortgesetzt. Eine Zeugin, die das Geschehen beobachtet hatte, soll sich noch das Kennzeichen des Transporters notiert haben, befand sich jedoch nicht mehr vor Ort, als der Stadtmitarbeiter den Vorfall der Polizei meldete.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet daher diese wichtige Zeugin sowie Personen, die möglicherweise ebenfalls Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (06174) 6299 - 0 zu melden.

4. VW überschlägt sich - Fahrerin verletzt, B 275, zw. Usingen und Obermörlen, Einmündung K724 (Gemarkung Usingen) 08.03.2022, gg. 07.30 Uhr (pa)Am Montagmorgen kam es auf der B 275 bei Usingen Wernborn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde und an ihrem Fahrzeug Totalschaden entstand. Eine 38-jährige Usingerin wollte gegen 07.30 Uhr mit ihrem VW Golf von der K 724 aus Richtung Wernborn kommend nach links auf die Bundesstraße 275 in Fahrtrichtung Ober-Mörlen abbiegen. Dabei kam sie mit dem Volkswagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Golf kollidierte mit der Schutzplanke, überschlug sich, rutschte die Böschung hinab und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Die 38-Jährige wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf knapp 6.000 Euro geschätzt.

5. Diverse Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung auf B 455, B 455 bei Oberursel, zw. Königsteiner Straße (Oberursel) und Altkönigstraße (Kronberg), 07.03.2022 (pa)Die Polizeistation Oberursel führte am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der B 455 durch, in deren Folge eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmenden mit Konsequenzen rechnen muss. Vom Nachmittag bis in den frühen Abend wurde das Tempo auf dem Abschnitt zwischen den Einmündungen der Königsteiner Straße (Oberursel) und der Altkönigstraße (Kronberg) ins Visier genommen. Die Messung erfolgte in beide Fahrtrichtungen, wobei in Fahrtrichtung Bad Homburg bei erlaubten 70 km/h lediglich fünf Verstöße festzustellen waren. Die große Mehrheit der Geschwindigkeitsübertretungen war in Fahrtrichtung Königstein zu verzeichnen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h wurde hier ganze 185 Mal überschritten, wobei auch der "negative Spitzenreiter" in diese Richtung unterwegs war - mit 94km/h vor Abzug der Toleranz. Zahlreiche Passantinnen und Passanten, die bei durchgehend sonnigem Wetter an der Messstelle vorbeikamen, zeigten sich interessiert an der Messtechnik sowie deren Funktionsweise und begrüßten die Messung.

