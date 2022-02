Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb am Kassenband

Neuenrade (ots)

Eine 76-jährige Werdohlerin wurde am Samstag gegen 12 Uhr in einem Discounter an der Straße Mühlendorf bestohlen. Als sie gegen 12 Uhr ihre Waren auf das Kassenband legte, steckte die Geldbörse nach ihren Angaben noch in ihrer äußeren Jackentasche. Als sie bezahlen sollte, war sie jedoch weg. Der Kundin ist in Erinnerung, dass recht dicht hinter ihr eine weibliche Person stand, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnte.

Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben, die seit einiger Zeit insbesondere in den heimischen Discountern nach Opfern Ausschau halten. Am Freitag und Samstag wurden der Polizei sechs weitere Taschendiebstähle in Discountern in Altena, Balve, Werdohl, Lüdenscheid, Meinerzhagen und Halver gemeldet. Deshalb sollten Kunden dort ganz besonders vorsichtig sein und Wertsachen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf die Pin zusammen mit der EC-Karte verwahrt werden. Immer wieder passiert es, dass die Diebe mit Pin und Karte Geld abheben, bevor das Opfer den Diebstahl überhaupt bemerkt hat. (cris)

