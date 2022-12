POL-WAF: Telgte. Autofahrt unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 30.11.2022, gegen 20.42 Uhr, rückte die Feuerwehr Warendorf zu einem gemeldeten Kaminbrand an der Bülstraße in Warendorf aus. Die Bewohner des Hauses stellten den Brand fest und begannen mit Löscharbeiten, die eintreffende Feuerwehr übernahm die weitere Brandbekämpfung. Es entstand weder Personen- oder Gebäudeschaden, die Bewohner konnten nach Beendigung der Arbeiten in ihr Haus ...

mehr