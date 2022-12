Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: "Spiegel-Spiegel-Unfall" mit Fahrerflucht auf der B50

Morbach (ots)

Am 05.12.22 ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der B50 zwischen Hinzerath und Longkamp ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei LKW. Die Fahrzeuge begegneten sich ca. 500 Meter vor dem Kreisverkehr Hinzerath als es zur Kollision kam. Einer der beiden LKW entfernte sich unerlaubt in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hinzerath, ohne sich zuvor um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem verbleibenden LKW an der Unfallörtlichkeit ist ein Sachschaden im dreistelligen Bereich am linken Außenspiegel entstanden. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem anderen Unfallbeteiligten um einen 7,5 - 12 t LKW mit heller Farbe handeln. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten.

