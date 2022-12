Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstähle aus PKW aufgeklärt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Idar-Oberstein (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein von Montag, 05.12.2022 mitgeteilt wurde kam es über das vergangene Wochenende zu insgesamt sechs Diebstählen aus Fahrzeugen im Stadtteil Idar. Es wurde weiterhin bereits mitgeteilt, dass einer Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein am frühen Montagmorgen mehrere frische Schuhspuren im Schnee im Bereich der Keltenstraße auffielen. Die Schuhspuren führten zu verschiedenen Fahrzeugen. Die Streife der Polizeiinspektion konnte eine amtsbekannte Person in der Nähe feststellen und durchsuchen. Hierbei konnten mehrere Gegenstände aufgefunden werden die verschiedenen Straftaten zugerechnet werden konnten. Die Person wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach zunächst vorläufig festgenommen.

Am Montag, 05.12.2022 wurden die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein übernommen. Über die bei der festgenommenen Person sichergestellten Gegenstände konnten weitere Diebstähle aus Fahrzeugen zugeordnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde der Tatverdächtige am Montagnachmittag dem Haftrichter bei dem Amtsgericht in Bad Kreuznach vorgeführt und nach Erlass des Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wäre es nun von Bedeutung, ob seit dem 27.11.2022 aus weiteren unverschlossenen Fahrzeugen im Stadtteil Idar Gegenstände entwendet wurden. Die Geschädigten werden gebeten sich mit der hiesigen Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5612753 oder der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Rufnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bedankt sich bereits im Voraus für die Unterstützung in dieser Sache.

