Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 12.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ++ Verkehrsunfallflucht (2) ++ WhatsApp-Betrug (2) ++ Diebstahl von Geldbörse (2)++

Emden - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person

Am gestrigen Abend, um 21:43 Uhr, war es auf der A31, FR BOT, zwischen der AS Emden-Mitte und Emden-Wolthusen zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw gekommen. Der 29-jährige Auricher war mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Durch diesen Aufprall war er nach rechts über die Fahrbahn gegen die Außenschutzplanke geraten und schleuderte zurück nach links gegen die Mittelschutzplanke. Dort kam er schließlich auf dem Überholfahrstreifen zum Stillstand. Der 29-jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Auricher war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe musste die A31 für ca. 2 Stunden zwischen den beiden o.g. Anschlussstellen voll gesperrt werden.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht vom 09.10.22 auf den 10.10.22 kam es in der Königstraße in Moormerland zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache über den Gehweg gegen einen Zaun gefahren und hatte diesen dabei erheblich beschädigt. Zeugenaussagen ergaben, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt habe. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Moormerland in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 11.10.22, gegen 07:30 Uhr, war es an der Kreuzung Petkumer Straße/Friedrich-Ebert-Straße/Martin-Faber-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer auf dem Weg zur Schule gekommen. Der 16-jährige Radfahrer hatte die geradeaus weiterfahren wollen, als ein schwarzer Kleinwagen aus entgegenkommender Richtung in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen wollte. Der unbekannte Pkw-Führer nahm dem 16-jährigen Radfahrer die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 16-jährige aus und kam zu Fall. Hierbei verletzte der 16-jährige Emder sich leicht. Das Pedelec des Jungen wurde durch den Sturz ebenfalls beschädigt. Der Fahrzeugführer stoppte seine Fahrt kurz, um diese dann in unbekannte Richtung fortzusetzen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden in Verbindung zu setzen.

Emden / Rhauderfehn - WhatsApp-Betrug

Am 11.10.2022 kam es in Emden und in Rhauderfehn zu jeweils einem Betrug via WhatsApp. Bei dieser mittlerweile doch häufig auftretenden und kommunizierten Betrugsmasche geben sich fremde Personen bei den Geschädigten als deren Kinder aus und bitten im Rahmen des WhatsApp-Chats um die Übernahme eines Überweisungsbetrages. Die Überweisungen werden zum einen auf Konten im Inland, aber auch für Auslandskonten erbeten. Erkennbar sind die Konten an der jeweiligen Landeskennung der IBAN. In den vorliegenden Fällen wurde in einem Fall eine 66-jährige Emderin um zwei Überweisungen, von 3950 EUR und 5260 Euro, angeblich zum Vorteil ihres Sohnes, auf zwei verschiedenen Konten mit DE Kennung gebeten. Die Emderin kam der Aufforderung ihres angeblichen Sohnes erst auch nach. Gegen 23:00 Uhr bemerkte sie den Betrug und kontaktierte umgehend ihre Hausbank mit einem Überweisungsrückruf per Mail. Eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Bank am 12.10.2022 hatte zum Ergebnis, dass die Überweisungen noch gestoppt werden konnten. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Rhauderfehn, wo eine 60-jährige Fehntjerin eine Summe von 1850 EUR auf ein bislang nicht näher bekanntes Konto anwies, um auch ihrem angeblichen Sohn bei Überweisungsproblemen zu helfen. Auch hier stellte sich der Gesprächsverlauf bei WhatsApp als Betrugstat heraus. Ob das Geld der Frau aus Rhauderfehn zurückgefordert werden konnte, ist derzeit nicht bekannt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal daraufhin, dass keine Gelder aufgrund einer Zahlungsbitte per WhatsApp überwiesen werden sollten. Wenn sich eine Person unter einer unbekannten Telefonnummer als hilfebedürftiges Kind ausgibt, sollte zuerst eine Überprüfung unter der altbekannten Telefonnummer der eigenen Kinder erfolgen. Sollte trotzdem eine Zahlung erfolgt sein, wird dringend empfohlen, die Hausbank nach Bemerken des Betruges zu kontaktieren, um die Möglichkeit der Geldrückholung zu nutzen. Personen, die bei der Überweisung von ihrem Banksachbearbeiter auf die Möglichkeit einer Betrugstat angesprochen werden, sollten dem Hinweis folgen, und sich Rat bei der nächsten Polizeidienststelle holen.

Westoverledingen/ Leer - Diebstahl von Geldbörsen

Am 11.10.2022 kam es in Leer und Westoverledingen jeweils zu dem Diebstahl einer Geldbörse. In Westoverledingen wurde ein 58-jähriger Mann aus dem Oberledinger Land Opfer eines Diebstahls, als er gegen 11:45 Uhr in einem Discounter an der Ihrener Straße seine Einkäufe erledigte. In der entwendeten Geldbörse befanden sich persönliche Papiere und eine zweistellige Bargeldsumme. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am gleichen Tag gegen 10:00 Uhr in einem Discounter an der Ringstraße in Leer. Dort wurde eine 79-jährige Frau aus Leer bestohlen. In der entwendeten Geldbörse befanden sich ebenfalls persönliche Unterlagen und ein höherer dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass beim Einkaufen erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist und Wertsachen sicher verwahrt werden sollten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell