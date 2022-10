Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 10.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Sachbeschädigung++Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht++

Westoverledingen - Sachbeschädigung

In der Nacht von dem 08.10.2022 auf den 09.10.2022 kam es in einem Industriegebiet in Ihrhove Nord zu einer Sachbeschädigung durch einen Pkw. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war bisherigen Erkenntnissen nach gegen das Zufahrtstor des Firmengeländes gefahren, sodass der Schließmechanismus, sowie das Tor selbst, beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Dienststelle Westoverledingen in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Trunkenheitsfahrt mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Am 09.10.2022, um 21:34 Uhr, kam es auf der Südgeorgsfehner Straße, auf der dortigen Autobahnbrücke zu einem Verkehrsunfall. Ein alleinbeteiligter 26-jähriger Fahrzeugführer aus Uplengen hatte versucht auf der Landstraße zu wenden. Dabei fuhr er gegen die Schutzplanke und blieb mit der Anhängerkupplung seines Pkw anschließend unter dieser hängen. Trotz Ansprache durch eine anwesende Zeugin entfernte sich der 26-jährige, nachdem er seinen unbeleuchteten Pkw von der Schutzplanke lösen konnte, von der Unfallstelle. Während seiner Flucht verursachte der Uplengener noch einen weiteren Verkehrsunfall im Schlackweg/Friesenstraße in Hollen. An dieser Örtlichkeit konnte der Fahrzeugführer durch mittlerweile benachrichtigte Polizeibeamte gestellt werden. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 26-jährige unter einer deutlichen Beeinflussung infolge alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ein freiwilliger Urin-Vortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Im Rahmen der Blutprobenentnahme gab der 26-jährige an, ebenfalls Medikamente zu nehmen, die nach Angaben des Arztes zusätzlich die Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Im Besitz eines Führerscheines war der 26-jährige, der während der Maßnahmen auf der Dienststelle die Beamten auch noch beleidigte, ebenfalls nicht. Der 26-jährige muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell