Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin fährt gegen Auto

Lübbecke (ots)

Beim Überqueren der Alsweder Straße fuhr eine Radfahrerin am Mittwochmittag gegen ein auf der Straße fahrendes Auto. Hierbei verletzte sich die Lübbeckerin.

Den bisherigen Ermittlungen nach befuhr gegen 13 Uhr eine 49-jährige Lübbeckerin mit ihrem Volkswagen die Alsweder Straße in Richtung B 65. Als sie sich mit ihrem Wagen bei der Querungshilfe in Höhe des Westerhallermaschweg befand, querte plötzlich eine 43-Jährige mit ihrem Fahrrad die Straße in Richtung Immengarten. Hierbei prallte die Lübbeckerin mit ihrem Drahtesel in die hintere Fahrerseite des Wagens. Die durch die Kollision erlittene Verletzung wurde im Krankenhaus Lübbecke behandelt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell