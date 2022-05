Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kradfahrer stürzt beim Bremsvorgang

Lübbecke (ots)

Ohne Fremdeinwirkung verlor am Mittwochabend ein Kradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen zu.

Zeugenaussagen nach befuhr gegen kurz nach halb sechs ein 28-Jähriger aus Porta Westfalica mit seinem Auto die Ravensberger Straße (B 65) von Nettelstedt in Richtung Eilhausen. In Höhe der Bushaltestelle Moorweg musste er verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen. Der hinter ihm fahrende Motorradfahrer, ein 56-jähriger Lübbecker, bremste ebenfalls sein Zweirad ab, verlor hierbei aber aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Diese wurden vor Ort vom alarmierten Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Anschließend führte man ihn dem Krankenhaus Rahden zu. Das beschädigte Krad wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig am Unglücksort vorbeigeleitet werden.

