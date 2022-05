Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei BMWs aufgebrochen - Elektronik ausgebaut

Bild-Infos

Download

Bad Oeynhausen (ots)

Bisher unbekannte Täter haben zu Beginn der Woche in Bad Oeynhausen zwei BMWs aufgebrochen und aus diesen hochwertige Fahrzeugteile gestohlen.

Dazu meldete man der Polizei in der Fritz-Straßmann-Straße den Diebstahl aus einem weißen BMW X4. Aus dem vor einem Reihenhaus stehenden Fahrzeug entwendeten die Täter zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 7.45 Uhr unter anderem das Lenkrad und Teile der Mittelkonsole. Zudem rückte ein schwarzer BMW M235 in der Straße Alter Rehmer Weg in den Fokus der Kriminellen. Der hatte in einer Parkbucht entlang der Fahrbahn gestanden. Auch in diesem Fall demontierten die Täter das Lenkrad und nahmen unter anderem ein Display mit sich. Die Tatzeit kann hier auf Montag, 2.30 Uhr bis Dienstag 10 Uhr eingeschränkt werden. An beiden Fahrzeugen konnten von den Beamten keine Aufbruchspuren dokumentiert werden. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen verdächtig wirkende Personen oder ein in der Umgebung abgestelltes Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Immer wieder kommt es in Bad Oeynhausen und auch in anderen Städten des Kreisgebiets zu Aufbrüchen hochwertiger Fahrzeuge der Marke BMW. Dabei haben es die oft zielorientiert und professionell agierenden Täter auf die in oder an den Fahrzeugen verbauten Elektronikbauteile abgesehen. Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei, die Fahrzeuge sicher abzustellen und wenn möglich hierfür eine abschließbare Garage zu verwenden. Haben die Autos ein Keyless-Go-System, dann raten die Ermittler, die Fahrzeugschlüssel nicht in Nähe der Haustür zu deponieren. Zudem gibt es zur Abschirmung des Funksignals der Fahrzeugschlüssel im Fachhandel entsprechende Aufbewahrungsbehältnisse. Das Abstellen der Autos unter Laternen oder im Bereich von Bewegungsmeldern schreckt die Täter erfahrungsgemäß nur selten ab, so der Tenor der Beamten.

