Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kind bei Unfall offenbar verletzt: Polizei bittet Eltern um Kontaktaufnahme

Espelkamp (ots)

Ein bisher unbekannter Junge ist am Montagmittag mit seinem Fahrrad am Kreisel Koloniestraße/Gabelhorst in einen Unfall verwickelt und dabei offenbar verletzt worden. Da das etwa zwölfjährige Kind nicht mehr an der Unfallstelle angetroffen wurde, hofft die Polizei, dass sich die Eltern mit ihr in Verbindung setzen.

Den Erkenntnissen der Beamten zufolge war eine 59-jährige Frau mit ihrem Seat auf der Gabelhorst unterwegs und beabsichtigte, gegen 12.30 Uhr in den Kreisel mit der Koloniestraße einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der mit seinem Rad den dortigen Überweg in falscher Richtung passierten wollte. Die Autofahrerin stieg sofort aus und kümmerte sich um das auf der Fahrbahn liegende Kind.

Der Junge sprach zwar kein Deutsch, dennoch war für die 59-Jährige ersichtlich, dass er über Schmerzen klagte. Als die Frau daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei verständigte, rappelte sich der Junge auf und fuhr mit seinem Rad davon. Hinweise zu dem Kind werden von den Beamten des Verkehrskommissariats unter Telefon (05741) 2770 erbeten.

