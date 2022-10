Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 09.10.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 09.10.2022

++ Körperverletzung und Tätlicher Angriff ++ Körperverletzung auf Sportplatz ++ Einbruch in Bistro ++ Brand einer Baustellentoilette ++ Trunkenheit im Verkehr (2) ++ Fahren unter Alkoholeinfluss (Owi) ++ Fahren unter Drogeneinfluss (2) ++ Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss (2) ++

Emden - Körperverletzung und Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am späten Samstagnachmittag kam es auf einem Sportplatz an der Petkumer Straße durch zwei männliche Personen aus unbekannten Gründen zu einer Körperverletzung und zu Beleidigungen zum Nachteil eines Fußballtrainers. Dieser blieb unverletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme sollte einer der alkoholisierten Männer, ein 25-jähriger Emder, zum Vorfall befragt werden. Dieser griff unvermittelt die eingesetzten Beamten an und musste zu Boden gebracht werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Leer - Körperverletzung auf Sportplatz und Spielabbruch Am Freitagabend kommt es auf einem Leeraner Sportplatz am Bahndamm nach einem Zweikampf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Beschuldigten aus Moormerland und einem 26-jährigen Spieler aus Leer. Der 26-Jährige wird durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Im Anschluss an die Körperverletzung wird das Fußballspiel durch die Mannschaft des verletzten Spielers abgebrochen.

Leer - Einbruch in Bistro

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangt ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Weise über ein auf der Rückseite des Gebäudes befindliches Fenster in ein Bistro in der Heisfelder Straße. Der unbekannte Täter entwendet ein Laptop und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Emden - Brand einer Baustellentoilette

Am frühen Sonntagmorgen, kommt es gegen 01:00 Uhr zu einem Brand einer mobilen Baustellentoilette auf dem Grundstück der VHS Emden an der Straße An der Berufsschule. Die Toilette kann durch die Feuerwehr Emden gelöscht werden, wird jedoch durch den Brand vollständig zerstört. Durch die Hitzeentwicklung wird zudem ein neben der Toilette befindlicher Bauwagen leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Leeraner mit seinem Pkw die Okko-ten-Broek-Straße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zeugen konnten die Tat beobachten und alarmierten die Polizei. Der Fahrzeugführer wurde zu Hause angetroffen, als er gerade aus seinem Pkw ausstieg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,10 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Borkum - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, befährt ein 46-jähriger Borkumer mit seinem Pkw die Ostfriesenstraße obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Der Verkehrsteilnehmer fiel einer Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Leer - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 20:35 Uhr, befährt ein 34-jähriger Neukamperfehner die Mühlenstraße mit einem E-Scooter. Eine Kontrolle ergibt einen Atemalkoholwert von 0,72 Promille. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Pkw die Straße Zum Neuen Fried, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest auf Urinbasis verlief positiv auf THC und Amphetamine. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstagabend, gegen 22:10 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Emder mit seinem Pkw die Celosstraße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest auf Urinbasis verlief positiv auf THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Uplengen - Schwerer Verkehrsunfall mit Pedelec Am Samstagmorgen, gegen 08:50 Uhr, befährt ein 71-jähriger Uplengener mit einem Pedelec den Radweg der Neufirreler Straße in Fahrtrichtung Neufirrel. In Höhe der Straße Hinterm Hollsand will der Pedelecfahrer die Neufirreler Straße überqueren und übersieht hierbei einen aus Richtung Remels kommenden Pkw eines 36-Jährigen aus Großefehn. Es kommt zum Zusammenstoß in dessen Folge der Pedelecfahrer schwer verletzt wird. Er wird durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Neben der Polizei sind ein Notarzt und der Rettungsdienst im Einsatz.

Bunde - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger aus Bunde die Steinhausstraße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Während seiner Fahrt touchierte er mehrere Leitpfosten und eine Straßenlaterne und beschädigte diese. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Eine Blutprobe wurde dem Unfallverursacher entnommen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Leer/Bingum - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, befuhr eine 24-Jährige aus Jemgum mit ihrem Pkw die Ziegeleistraße in Bingum. Sie kam in Höhe der Einmündung Bingumgaster Straße nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Eine Blutentnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Aurich angeordnet und auf der Wache der PI Leer/Emden durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell