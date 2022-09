Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrollen bei Nentershausen - Sieben PKW-Fahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Montabaur (ots)

Am Freitagabend den 09.09.2022 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur zusammen mit den Kollegen der Polizeiautobahnstation Montabaur gemeinsame stationäre Verkehrskontrollen bei Nentershausen durchgeführt. In der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 02:00 Uhr wurden an der L 318 zwischen Görgeshausen und Nentershausen mehrere Kraftfahrzeugführer kontrolliert. Besonderes Augenmerk richtete sich vor allem auf die Fahrtauglichkeit junger Fahrzeugführer sowie auf die Insassensicherung. In genanntem Zeitraum wurden mehr als 80 Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden fünf PKW-Fahrer festgestellt, die unter Drogeneinfluss standen. Zudem hatten zwei weitere Fahrer nicht unerheblich dem Alkohol zugesprochen und allen sieben männlichen Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und ihre Führerscheine sichergestellt. Weitere Verstöße waren u.a. nicht ordnungsgemäß gesicherte mitfahrende Kinder, Gurtverstöße und fehlende Dokumente. In einem Fall musste bei einem polnischen Staatsbürger nach einer Trunkenheitsfahrt eine Sicherheitsleistung einbehalten werden. Die gemeinsamen Kontrollen beider Dienststellen werden auch in Zukunft fortgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell