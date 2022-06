POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Wassenberg-Myhl (ots) - Am vergangenen Freitag (10. Juni) kam es gegen 11.30 Uhr in einem Kindergarten an der Schulstraße zu einem Brand, bei dem insgesamt sechs Angestellte durch Rauchgase verletzt wurden. Zuvor war es in einem Küchenraum zu einem Schwelbrand gekommen. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, atmeten sechs Personen Rauchgase ein. Drei von ihnen mussten zur weiteren Behandlung in umliegende ...

