POL-PDMT: Gewässerverunreinigung in Aull

Hachenburg (ots) - Am Donnerstag, den 08.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 02:15 Uhr bis 02:20 Uhr, zu einem Einbruchsdiebstahl in einem metallverarbeitenden Betrieb in Luckenbach, Vor der Neuwiese. Die unbekannten Täter gelangten durch eine eingeworfene Plexiglasscheibe am dortigen Rolltor in das ...

