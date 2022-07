Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 15-Jähriger bei Einbruch in Hotel erwischt

Marienheide (ots)

Bei einem erneuten Einbruch in ein Hotel auf der Straße "Eberg" haben Zeugen am Montag (25. Juli) zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt. Eine Zeugin erblickte die Jungen gegen 14 Uhr in dem Hotel. Als die Jugendlichen bemerkten, dass sie gesehen wurden, ergriffen sie die Flucht. Ein weiterer Zeuge lief ihnen hinterher und konnte einen der beiden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen 15-Jährigen aus Marienheide. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an Erziehungsberechtigte übergeben. Im Hotel war es bereits vor einem Monat zu einem Einbruch mit erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. In diesem Verfahren konnten bislang drei Tatverdächtige im Alter zwischen 13 und 16 Jahren ermittelt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell