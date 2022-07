POL-GM: Schmierereien an Schulgebäude

Waldbröl (ots) - Schwere Maschinen haben Unbekannte zwischen Freitag (22. Juli) und Montag (25. Juli) bei einem Einbruch in einen Rohbau auf dem Friedrich-Engelbert-Weg entwendet. In der Tatzeit zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montag setzten die Diebe die Zaunelemente, die die Baustelle umgeben, um. Anschließend hebelten sie die Terrassentür zum Gebäude auf. Die Unbekannten entkamen mit einer Putzmaschine, ...

