Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Radfahrerin nach Sturz verletzt - Zeugen gesucht

Waldbronn (ots)

Eine 59-jährige Radfahrerin stürzte am Donnerstagmorgen in der Badener Straße zu Boden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Feststellungen war die Frau gegen 08.20 Uhr auf der Badener Straße in Richtung Friedenstraße unterwegs, wo sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Rettungskräfte brachten die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Da sich die 59-Jährige nicht mehr daran erinnern konnte was passiert war und die vor Ort befindlichen Ersthelfer den Sturz nicht gesehen hatten, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese wenden sich bitte an das Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell