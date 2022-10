Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 07.10.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte++Ladendiebe lassen Diebesgut bei Flucht zurück ++

Emden - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am 06.10.2022, gegen 11:41 Uhr, wollte ein 21-jähriger Emder sich einer Verkehrskontrolle mittels E-Scooter entziehen. Die Beamten hatten sich entschlossen, den 21-jährigen aufgrund eines fehlenden Versicherungskennzeichen einer Kontrolle zu unterziehen. Auf die Anhaltesignale hin flüchtete der Emder und konnte schließlich durch das Versperren des Fahrweges mittels des Streifenwagens gestoppt werden. In Folge dessen warf der 21-jährige seinen E-Scooter mit dem Vorderrad gegen die rechte vordere Seite des Streifenwagens und trat mit dem Fuß ebenfalls gegen den Kotflügel. Der 21-jährige sollte gehindert werden, dem Streifenwagen eine weitere Beschädigung hinzuzufügen. Das quittierte der junge Mann mit Tritten und Schlägen gegen die Beamten. Anschließend wurde der 21-jährige der Dienststelle in Emden zugeführt, wo entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet wurden. Die Beamten blieben unverletzt, der Streifenwagen war nicht mehr einsatzbereit.

Emden - Ladendiebe lassen Diebesgut bei Flucht zurück Am 06.10.2022, um 12:26 Uhr kam es in der Emder Innenstadt zu einem Ladendiebstahl durch zwei bislang unbekannte Täterinnen. In der Neutorstraße hatten die beiden tatverdächtigen Frauen mehrere Hosen von einem Kleidungsständer im Außenbereich eines Modegeschäftes in ihren Kinderwagen gelegt und sich damit fußläufig vom Tatort in Richtung Agterum entfernt. Durch eine aufmerksame Zeugin konnten die beiden Frauen zunächst verfolgt werden. Als sie die Verfolgerin bemerkten, ließen sie jedoch den Kinderwagen mitsamt dem Diebesgut zurück und flüchteten. Zwischen den gestohlenen Hosen fand sich Diebesgut einer weiteren Tat aus einem Drogeriemarkt. Die beiden Tatverdächtigen konnten von der Zeugin wie folgt beschrieben werden: beide Frauen seien um die 20 Jahre alt, hätten schwarze längere Haare. Eine der Damen trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarz-weiße Leggings. Beide Frauen seien ca. 160-165 cm groß. Zeugen, welche die entsprechenden Frauen zum genannten Zeitraum haben weglaufen sehen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell