POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.10.2022

Leer - Urkundenfälschung in Verbindung mit einem Kennzeichen Am 04.10.2022 wurde an der Zulassungsstelle in Leer an der Ringstraße ein 22-jähriger Mann aus Leer mit einem Pkw angetroffen, welcher diesen Pkw nach eigenen Angaben amtlich zulassen wollte. Jedoch hatte die Mann aus Leer an seinem Fahrzeug rote Kennzeichen angebracht, welche diverse Auffälligkeiten zeigten. Zum einen war die genutzte Kennzeichenkennung aus dem Landkreis Leer nicht amtlich ausgegeben und zum anderen befanden sich amtliche Siegel der Landeshauptstadt Hannover auf den Schildern. Daher wurden die gefälschten Kennzeichen von eingesetzten Kräften der Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass es für direkte Fahrten von und zu der Zulassungsstelle besondere Regeln gibt. Grundsätzlich ist es verboten, ein Fahrzeug komplett ohne Kennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr zu bewegen. Es ist gemäß der Fahrzeugzulassungsverordnung möglich, direkt zur Zulassungsstelle zu fahren, wenn sich an dem Fahrzeug das vorherige amtlich zugelassene Kennzeichen ohne amtliches Siegel befindet und die Fahrt innerhalb des Zulassungsbezirkes stattfindet. Auch müssen diese Fahrten von der Kfz-Haftpflichtversicherung erfasst sein. Die Rückfahrt von der Zulassungsstelle ist mit einem entfernten amtlichen Siegel für die Dauer des Tages der Außerbetriebsetzung gestattet (§ 10 Absatz 4 Fahrzeugzulassungsverordnung). Für private Fahrten, die ausschließlich der Überführung oder der Probefahrt dienen dürfen, ist ein amtliches Kurzzeitkennzeichen zu verwenden und eine Versicherungsbestätigung erforderlich.

Emden - Ladendiebin auf frischer Tat betroffen Am 04.10.2022, um 11:21 Uhr, konnte eine 39-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt in der Thüringer Straße bei einem Ladendiebstahl ertappt werden. Die Ladendiebin steckte mehrere Gegenstände, in Höhe eines Gesamtwertes von 22,45EUR, in ihre Tasche und passierte damit den Kassenbereich, woraufhin sie von der Ladendetektivin angesprochen wurde. Weil die Frau sich nicht ausweisen konnte und Sprachbarrieren vorlagen, wurde sie der Dienststelle Emden zugeführt. Dort wurde durch die Einsatzkräfte ein Strafverfahren gegen die 39-jährige eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallfluchten (2) - Zeugen gesucht Am 29.09.2022, zwischen 08:00 - 18:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Bahnhofsplatz in Emden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten grauen Hyundai i10 an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in Emden kam es am 05.10.2022. Dort wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Thüringer Straße ein grauer Pkw Mercedes B 180 am hinteren rechten Kotflügel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher, ohne sich zu erkennen zu geben. Daher werden Zeugen, die Hinweise zum jeweiligen Geschehen geben können, gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden in Verbindung zu setzen.

Weener - Diebstahl von Bienenvölkern

In der Zeit vom 23.09.2022 bis zum 05.10.2022 kam es von einem Grundstück im Lüchtenborger Weg mittlerweile bereits dreimal zu Diebstählen von insgesamt 3 Bienenvölkern. Der erste Diebstahl wurde durch die betroffene Hobbyimkerin bereits am 28.09.bemerkt. Dann wurden weitere Diebstähle am 04.10. und am 05.10. bemerkt. Bei den Taten wurden ebenfalls die kompletten Rähmchen aus den Bienenkästen entfernt und mitgenommen. Insgesamt entstand ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Moormerland/ BAB 31 - Unfall auf der Autobahn Am 05.10.2022 kam es gegen 08:23 Uhr auf der A 31 zwischen den Anschlussstellen Neermoor und Riepe zu einem Verkehrsunfall. An einem Renault Transporter aus Leer kam es an der hinteren rechten Bereifung zu einem Defekt, wodurch der Reifen platzte. Dadurch kam das Fahrzeug ins Schleudern, prallte rechtsseitig in die Außenschutzplanke und kam schließlich mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Unfallstelle wurde umgehend durch zwei Einsatzfahrzeuge der Autobahnpolizei angefahren und abgesichert. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24 Jahre alte Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Moormerland und die 24 und 25 Jahre alten Beifahrer aus Moormerland und Leer verletzt wurden und in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Das beteiligte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Verkehr wurde von der Polizei an der Anschlussstelle Neermoor abgeleitet. Entgegen der polizeilichen Weisungen fuhren einige Verkehrsteilnehmer trotzdem über die gegenüberliegende Zufahrt Neermoor wieder auf die Autobahn, wodurch diese dann erneut vor der Unfallstelle standen. Es war somit eine polizeiliche Rückführung dieser Verkehrsteilnehmer durch weitere Einsatzkräfte notwendig. Zu Bergungs-und Reinigungszwecken war die A 31 für die Zeit von 08:45 Uhr bis 11:00 Uhr voll gesperrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass insbesondere bei Verkehrsunfällen und damit zusammenhängenden Maßnahmen den Weisungen der eingesetzten Kräfte unbedingt Folge zu leisten ist.

