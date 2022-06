PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Diebe erbeuten Katalysatoren +++ Holzdiebstahl +++

Limburg (ots)

1. Unfall unter Alkoholeinfluss,

Limburg an der Lahn, Friedhofstraße, Donnerstag, 16.06.2022, 21:15 Uhr,

(ym) Ein 44-Jähriger Mann verlor am Donnerstagabend in Limburg die Kontrolle über sein Quad und verunfallte. Der Mann befuhr gegen 21:15 Uhr die Friedhofstraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Gegenwärtig besteht der Verdacht, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer 06431-9140-0 entgegen.

2. Diebe erbeuten Katalysatoren,

Limburg an der Lahn, Dietkircher Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr,

(ym) Unbekannte Täter entwendeten mehrere Katalysatoren von einem gemeinsamen Gelände mehrerer Autohandelsbetriebe in Limburg an der Lahn. Die Diebe schnitten den Bauzaun des Stellplatzes in der Dietkircher Straße in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf und demontierten an den geparkten Gebrauchtwagen insgesamt 14 Katalysatoren. Im Anschluss flohen die Täter mit ihrer Beute. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06431/9140-0.

3. Holzdiebstahl in Weilburg,

Weilburg, Bangertstraße, Montag, 06.06.2022 bis Mittwoch, 15.06.2022,

(ym) Unbekannte Diebe entwendeten Brennholz von einem Grundstück in Weilburg. Im Zweitraum zwischen Montag letzter Woche und Mittwoch entwendeten die Täter mehrere Festmeter Holz von einem Privatgrundstück in der Bangertstraße. Die Täter nutzten zum Verladen des Diebesgutes möglicherweise einen Lkw mit Kran. Im Anschluss konnten die unbekannten Täter entkommen. Die Polizei in Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 06471/9386-0 entgegen.

