POL-LM: Pressemitteilung der Einstellungsberatung der Polizei +++After Work Event - der Blaulichtabend in Limburg+++

Am 24.06.2022, ab 19.00 Uhr, öffnen sich die Türen der Limburger Polizei im Offheimer Weg 44 explizit für Berufsumsteigerinnen und Berufsumsteiger. Die nächste Informationsveranstaltung der Einstellungsberatung der Hessischen Polizei in den Räumen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg Limburg steht bevor! Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten werden an diesem Abend verschiedene spannende Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf vorstellen. Ebenso informiert die Einstellungsberatung die möglichen Berufsumsteiger über die Bewerbungsvoraussetzungen, das Testverfahren und die Karrieremöglichkeiten. Die Plätze sind begrenzt und das Angebot richtet sich an motivierte, junge Menschen, die sich umorientieren möchten. Nutzen Sie diese Chance und melden Sich bei Interesse zeitnah per Mail an: Einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de Wir freuen uns auf Sie! Neben dem (Fach)abitur und dem Meisterbrief kann man sich mittlerweile ebenso mit Realschulabschluss und einer abgeschlossenen Berufsausbildung bewerben. Übrigens beträgt das Höchstalter zu Studienbeginn 36 Jahre.

