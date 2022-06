PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Mengerskirchen - Probbach: Badeunfall im Waldsee +++

Limburg (ots)

Ort: Am Waldsee, 35794 Mengerskirchen-Probbach Zeit: Donnerstag, 16.06.2022 15:25 Uhr

Am Donnerstag, 16.06.2022, um 15:25 Uhr, kam es im Waldsee bei Mengerskirchen - Probbach mutmaßlich zu einem Badeunfall. Vermisst wird ein 79 jähriger Mann, der den See in Begleitung seines Sohnes aufsuchte um Schwimmen zu gehen. Eine aufmerksame Zeugin beobachte, dass der Schwimmer unter Wasser geriet und verständigte die Rettungskräfte. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen durch Feuerwehr und Polizei verliefen bislang erfolglos. Auch Taucher des DLRG konnten die Person bislang nicht auffinden. Der See wurde für die andauernden Suchmaßnahmen gesperrt. Auch für den morgigen Freitag sind weitere Suchmaßnahmen geplant, sodass der See und der Uferbereich weiterhin gesperrt bleiben. Besucher werden gebeten den Bereich zu meiden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell