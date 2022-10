Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Diebstahl eines Gabelstaplers++Baustellendiebstahl++Diebstahl von Bargeld ++Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (2)++Trunkenheitsfahrt++

PI Leer/Emden (ots)

Leer- Diebstahl eines Gabelstaplers

In der Zeit vom 07.10.2022 - 10.10.2022 wurde aus dem Baustellenbereich auf der BAB A31, RF Emden, vor dem Emstunnel, ein verschlossener Gabelstapler von bislang unbekannten Tätern entwendet. Der Gabelstapler sei rot/schwarz und vom Hersteller Linde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Dienststelle der Autobahnpolizei Leer in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl im Bereich einer Baustelle

In der Zeit vom 07.10.2022 - 10.10.2022 wurden von der Baustelle in der Straße "Am Fehntjer Tief" in Emden zwei Treibblöcke von einer Palette entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Daher werden Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen geben können, gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl von Bargeld aus einem Pkw

Am 10.10.2022, gegen 13:20 Uhr wurde in der Brückstraße 60 in Emden durch einen bislang unbekannten Täter 250EUR Bargeld aus einem unverschlossenem Pkw entwendet. Der Täter wurde dabei beobachtet, wie er im Ablagefach der Beifahrertür nach etwas gesucht hatte. Nach Ansprache durch einen vor Ort befindlichen Zeugen gab der männliche Täter an, etwas in den Pkw zurückgelegt zu haben und rannte anschließend davon. Der Beschuldigte konnte durch den Zeugen über eine kurze Strecke fußläufig verfolgt werden und kann wie folgt beschrieben werden: Der Täter sei etwa 25 Jahre alt und ca. 170cm groß gewesen, habe eine sehr schlanke Figur, eine gebräunte Haut und dunkle Haare. Er habe einen blauen Kapuzen-Pullover und eine Jeans, sowie weiße Nike Schuhe getragen. Zeugen, die den Täter auf seiner Flucht gesehen haben, oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Emden in Verbindung zu setzen.

Leer/WOL - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 10.10.2022 kam es in Leer und Westoverledingen erneut zu Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Obwohl die beiden Sachverhalte in keinerlei Tatzusammenhang stehen gehören sie dennoch zum alltäglichen Geschäft der Beamten in der Polizeiinspektion Leer/Emden. Bei den betroffenen Personen handelte es sich in Leer um einen 16-jährigen Firreler und in Westoverledingen um einen 19-jährigen Leeraner. Beide Beschuldigte führten ihr Elektrokleinstfahrzeug ("E-Scooter") im öffentlichen Straßenverkehr ohne erforderlich ePflichtversicherung aufzuweisen. Bei dieser Benutzung bedarf es auch bei E-Scootern eines Versicherungskennzeichens. Eine Benutzung ohne ein solches Kennzeichen stellt, wie in diesen beiden Fällen, eine Straftat nach §§ 1, 6 PflVersG dar. Den beiden Beschuldigten wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am 11.10.2022, um 01:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Auricher die Jungfernbrückstraße in Emden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten durch die Beamten deutliche Hinweise auf eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Atemalkoholkonzentzration von 1,16 Promille. Der Beschuldigte wurde anschließend dem Polizeikommissariat Emden zugeführt. Dort wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

