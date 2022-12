POL-PDTR: Brand eines PKW durch technischen Defekt; Vollsperrung des Pacelliufer für 1 Stunde

Hermeskeil (ots) - In der Nacht von Samstag, 03.12.2022, auf Sonntag, 04.12.2022, versuchten bislang unbekannte Täter ein Quad in der Dechant-Greff-Straße in Hermeskeil zu entwenden. Hinweise werden erbeten an die PI Hermeskeil unter der Nummer: 06503 / 9151-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Trierer Straße 53 54411 Hermeskeil Tel.: 06503 / 9151 - 0 eMail: ...

