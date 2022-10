Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Asbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu diversen Farbschmierereien an Bushaltestellen und Glascontainern an der L255 in Asbach. Derzeit liegen keine Hinweise auf den oder die Verursacher/in vor.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell