Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Betzdorf (ots)

Am Nachmittag des 05.10.2022 parkte eine 22-jährige Fahrerin ihren Pkw Opel Adam auf dem Parkplatz des Tierbedarfmarktes "Fressnapf" in Betzdorf. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie einen Schaden an dem Fahrzeug fest. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

