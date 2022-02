Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw missachtet Vorfahrt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 03.02.2022, gegen 11:30 Uhr beabsichtigte ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Daimler in den Kreisverkehr in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße einzufahren. Dabei übersah er scheinbar den vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

