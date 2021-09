Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Person im Wasser

Bremerhaven (ots)

Am 02.09.2021 gegen 20:30 Uhr wurde die Tauchergruppe und der erste Löschzug zu einer Person im Wasser alarmiert. Die Person ist bei der Doppelschleuse auf der Flucht vor der Polizei ins Wasser gesprungen um sich der Verhaftung zu entziehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr, wurde die völlig entkräftete Person von der Polizei aus dem Wasser gezogen. Die Person wurde dem Rettungsdienst übergeben und dann zusammen mit der Polizei in ein nahegelgenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr war mit insgesamt 23 Kollegen an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell