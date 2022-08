Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pkw-Fahrerin verwechselt Gang und fährt rückwärts in eine Hecke des Freibades in Vallendar

Vallendar (ots)

Am 23.08.2022 gegen 09:10 Uhr erhielt hiesige Dienststelle die Meldung über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz des Freibades in Vallendar. Wie sich vor Ort herausstellte, verwechselte eine 83-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem erst vor 2 Wochen erworbenen Pkw mit Automatikgetriebe beim Versuch des Vorwärtsausparkens den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang und fuhr gegen eine dortige Hecke des Freibades. Da sich unter der Hecke eine flache Mauer befand, wodurch der Pkw aufsetzte, musste dieser durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Hiernach konnte die Pkw-Fahrerin glücklicherweise die Fahrt fortsetzen. Es entstand Sachschaden an der Hecke sowie am Pkw der 83-Jährigen.

