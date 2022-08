Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Porsche-Fahrer überfährt Verkehrsinsel in Bendorf/Rhein und flüchtet - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am 23.08.2022 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 79-jähriger Porsche-Fahrer die Vallendarer Straße (B 413) in Bendorf aus Richtung Hauptstraße kommend in Fahrtrichtung Weitersburger Weg. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links in Richtung Gegenfahrbahn und überfuhr in Höhe der Hausnummer 61 eine dortige Verkehrsinsel, welche hierdurch beschädigt wurde. Anschließend geriet der Porsche-Fahrer auf die Gegenspur, sodass ein entgegenkommender Pkw-Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Porsche-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt unbeeindruckt über die B 413 und B 42 in Richtung Vallendar fort. In der Folge soll der Porsche-Fahrer seinen Pkw in Schlangenlinien geführt haben und hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Auch soll auf der B 413 eine Fahrradfahrerin durch den Porsche-Fahrer gefährdet worden sein. Der Porsche-Fahrer konnte daraufhin in Vallendar einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit infolge der Einnahme berauschender Mittel. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Grund der Fahrweise dauern derzeit an. In diesem Rahmen wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein und Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Porsche-Fahrers machen können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 02622-94020 oder per E-Mail unter pibendorf@polizei.rlp.de zu melden. Auch wird die Fahrradfahrerin gebeten, sich mit der Polizei Bendorf in Verbindung zu setzen.

