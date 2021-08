Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbrecher unterwegs

Baden-Baden (ots)

Ungebetenen Besuch bekam zwischen Freitag, 13 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, ein Hausbesitzer in der Staufenbergstraße. Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in das Anwesen, in welchem sie einen Tresor mittels einer Flex aufbrachen. Insgesamt entstand beim Einbruch ein hoher Diebstahlsschaden. Es wurden neben Bargeld auch Schmuckstücke und Uhren entwendet. Falls jemand über die vergangenen Tage verdächtige Wahrnehmungen in der Staufenbergstraße gemacht hat, bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt um Hinweise unter der Rufnummer, 0781 21-2820.

/ag

