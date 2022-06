Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 13. Mai 2022, 16.00 Uhr, und Samstag, 11. Juni 2022, 9.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einer Werkstatt in der Hauptstraße eine Arbeitsmaschine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 11. Juni 2022, 12.00 Uhr und Montag, 13. Juni 2022, 7.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in ein Verwaltungsgebäude einer Schule in der Straße Pingel-Anton ein und entwendete mindestens zwei Laptops. Derzeit wird geprüft, ob noch weiteres Diebesgut erlangt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Juni 2022, 17.00 Uhr und Montag, 13. Juni 2022, 7.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Zulassungsstelle in der Lindenallee und versuchten einen Tresor gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Essen - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. Juni 2022, 21.30 Uhr und Montag, 13. Juni 2022, 00.:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Univega, welches beim Haupteingang zum Schützenplatz in der Löningen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Freitag, 10. Juni 2022, 16.00 Uhr und Montag, 13. Juni 2022, 7.30 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person in den Jugendtreff in der Friesoyther Straße ein und entwendete vermutlich eine Playstation. Darüber hinaus wurden dort im ähnlichen Zeitraum auch die Außenwände von Umkleidekabinen mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 8. Juni 2022, 16.00 Uhr und Donnerstag, 9. Juni 2022, 5.15 Uhr, verschafften sich drei unbekannte, mutmaßlich männliche Jugendliche, Zugang zu einer Turnhalle eines Jugendtreffs in der Friesoyther Straße. Dort entleerten sie einen Feuerlöscher und übernachteten in der Halle. Am nächsten Morgen wurden sie durch eine Reinigungskraft entdeckt und flüchten. Außerdem wurde ein rotes Fahrrad und ein Schlüsselbund entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Montag, 13. Juni 2022, gegen 16.50 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Straße Auf'm Halskamp und wollte nach links auf die Varrelbuscher Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden 78-jährigen Autofahrer aus Essen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. Juni 2022, zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto den linken Seitenspiegel eines Skoda Fabia. Das Fahrzeug stand in der Straße Zum Gogreicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell