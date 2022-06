Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Markhausen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Markhausen - Mehrere polizeiliche Einsätze

Am Montag, 13. Juni 2022, zwischen 00.30 Uhr und 01.10 Uhr kam es in Markhausen zu mehreren polizeilichen Einsätzen. So wurde in der Hauptstraße versucht, zunächst ein Fahrradschloss und anschließend eine Gardine in einem Wohnhaus von einer Terrasse aus anzuzünden. Einige Häuser weiter, ebenfalls in der Hauptstraße, wurde gelagertes Holz im Inneren einer Scheune entzündet. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Markhausen gelöscht. Außerdem wurde in der Alten Rosenstraße eine Scheibe eingeschlagen und auf einem Grundstück in der Straße "Zum Eleonorenwald" ein Smartspeaker und ein Hundehalsband gestohlen sowie der Diebstahl eines Mähroboters vorbereitet. Anhand einer Zeugenbeschreibung konnte ein 38-jähriger Tatverdächtiger aus Schönhausen an der Elbe im Nahbereich der Hauptstraße angetroffen werden. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Verfahren ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell