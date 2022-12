POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Oberbrombach

Palzem (ots) - In der Nacht von Freitag, 02.12.2022, auf Samstag, 03.12.2022, kam es in Palzem zu einem Einbruch in ein Weingut mit angeschlossener Gastronomie. Entwendet wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg KHK Andreas Görgen ...

