POL-PDTR: Einbruch in Weingut

Reinsfeld (ots) - Am Montag, dem 05.12.2022, kam es am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfallgeschehen auf der L 151, Gemarkung Reinsfeld. Im Bereich einer Wanderbaustelle kam es zu einem Auffahrunfall, bei welchem niemand verletzt wurde. Der in Rede stehende Streckenabschnitt war jedoch für ca. 1,5 h nur einspurig befahrbar, der Verkehr wurde durch die aufnehmenden Beamten geregelt. Rückfragen bitte an: ...

