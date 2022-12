POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Berschweiler bei Baumholder (ots) - In der Zeit vom 01.12.2022, 17:15 Uhr - 02:12.2022, 08:45 Uhr parkte der Geschädigte sein Fahrzeug in der Hauptstraße in Berschweiler am Fahrbahnrand. In dieser Zeit beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer, vermutlich beim Ausparken oder Rangieren, das geparkte Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Tele.nr.: 06783/9910. ...

