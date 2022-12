Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallbeschädigter weißer Skoda Octavia in Idar-Oberstein gesucht!

Idar-Oberstein (OT Algenrodt) (ots)

Wer kann Hinweise zu einem Unfallbeschädigten weißen Skoda Octavia geben? Am heutigen Morgen befuhr ein Pkw in Idar-Oberstein die Saarstraße aus Richtung B41 kommend. In Höhe OT Algenrodt kommt dieser in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einer Leitplanke und flüchtet. Aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich um einen weißen Skoda Octavia, Baujahr 2005-2010, handeln, welcher vorne und hinten rechts (Rückleuchte) nicht unerheblich beschädigt ist.

